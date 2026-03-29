Wer hätte gedacht, dass das hektische Treiben auf deutschen Autobahnen und das Auf und Ab an der Börse mehr gemeinsam haben, als es auf den ersten Blick scheint? Die Frage, ob Aktienhandel und Autofahren sich vergleichen lassen, wirkt zunächst absurd - doch ein genauerer Blick zeigt spannende Parallelen, die für Anleger und Verkehrsteilnehmer gleichermaßen relevant sind.Stellen wir uns vor, die Börse sei eine Autobahn. Auf einer freien Strecke, wenn ...

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