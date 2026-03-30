Berlin - Die Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung und frühere CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer spricht sich deutlich für eine Bundespräsidentin aus. Kramp-Karrenbauer sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe) auf die Frage, ob es Zeit dafür sei: "Ja, ohne Wenn und Aber."



Ob sie selber das Amt anstrebe, ließ Kramp-Karrenbauer offen. "Das ist eine reine Politik- und Mediendebatte. Die Leute haben derzeit doch ganz andere Sorgen", so die Saarländerin. Zugleich sagte Kramp-Karrenbauer: "Dass mein Name fällt, ist auch nichts Ungewöhnliches, weil im Moment die Spekulationen so laufen: Wer passt ins Schema? Und dann werden verschiedene Namen genannt. Meiner eben auch."



Im Moment laufe die Debatte auch eher klassisch, ergänzte die ehemalige Verteidigungsministerin. "Wie sind die Mehrheitsverhältnisse und wer könnte da was erreichen? Aber die spannende Frage ist, in welchem Zustand ist dieses Land, welches Staatsoberhaupt bräuchte es, und wer kann ein solches Profil erfüllen?" Das sei die Debatte, die inhaltlich geführt werden müsse, "wenn sich der Wahltermin nähert", sagte Kramp-Karrenbauer. Die zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier endet im März 2027, die Wahl findet bereits am 30. Januar 2027 statt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur