Die weltweite Sicherheitsarchitektur ist in sich zusammengebrochen - wo früher Stabilität war, ist heute Chaos. Oder glauben Sie ernsthaft, die USA würden die NATO im Verteidigungsfall noch stützen? Hinzu kommen technologische Innovationen: Was einst als experimentelle Aufklärungs-Technologie begann, hat sich zum entscheidenden Faktor der modernen Kriegführung entwickelt: Drohnen. Wie groß die Zäsur ist, zeigt ein Blick nach Osteuropa: Laut Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters gelang es der Ukraine zuletzt, durch den Einsatz von Drohnen bis zu 40 % der russischen Ölexportkapazitäten außer Gefecht zu setzen. Dieser militärische Erfolg der Ukraine entzieht dem russischen Staatshaushalt Milliarden. Gleichzeitig steigt die Ukraine zum globalen Exporteur von Drohnen-Technologie und Know-how auf. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte kürzlich die Entsendung von Militärexperten in den Nahen Osten, um Staaten wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar bei der Abwehr von Angriffsdrohnen zu unterstützen. Auch Deutschland rüstet auf, da die konventionelle Luftverteidigung an Grenzen stößt. In diesem Markt, der laut Prognosen von Global Industry Analysts bis Ende 2026 ein Volumen von über 58 Mrd. USD erreichen soll, positionieren sich Großkonzerne wie Rheinmetall und AeroVironment. Die spannendste Hebelwirkung für Anleger bietet jedoch das aufstrebende kanadische Unternehmen Volatus Aerospace.

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