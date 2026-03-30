POWER METALLIC MINES

Die globalen Rohstoffmärkte stehen vor einem tiefgreifenden Wandel. Insbesondere Kupfer entwickelt sich zum strategischen Schlüsselmetall der neuen Industrieära. Der massive Ausbau von Stromnetzen, Elektromobilität und KI-Rechenzentren lässt die Nachfrage deutlich steigen, während das Angebot nur langsam nachkommt. Prognosen gehen davon aus, dass sich bis 2040 ein strukturelles Defizit aufbauen könnte, da neue Minen oft Jahrzehnte bis zur Produktion benötigen. Für Explorationsunternehmen mit bedeutenden Neuentdeckungen eröffnet sich damit ein enormes Wertpotenzial, da der Markt zunehmend bereit ist, zukünftige Versorgungslücken frühzeitig einzupreisen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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