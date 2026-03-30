In dieser Woche gibt es für Anleger die Chance, extrem hohe Dividenden mit Aktien der Deutschen Telekom und Co. zu kassieren. Bis zu 14 Prozent sind hier für Investoren, die rechtzeitig zugreifen, möglich. Die Dividendensaison rückt immer näher und schon in dieser Woche gibt es für Anleger die satte Ausschüttungen zu kassieren. Doch wer etwas von der Zahlung haben will, der muss sich beeilen. Nur wer die Papiere zum jeweiligen Ex-Dividendentag hält, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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