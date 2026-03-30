Die zu Corona-Zeiten massiv gehypte Aktie von Zoom Communications findet in hiesigen Anlegerkreisen gefühlt kaum noch Beachtung. Trotz moderater Wachstumsraten verfügt das Unternehmen über eine außergewöhnlich solide Bilanz und mehrere strategische Optionen, die langfristig zusätzlichen Wert schaffen könnten. Mehre Gründe sprechen aktuell für die Zoom-Aktie. Der Anbieter von Videokonferenzen verfügt über eine starke finanzielle Ausgangslage, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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