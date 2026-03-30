Nachdem der Kurs der Bayer-Aktie in den vergangenen 12 Monaten um rund +170% gestiegen war, zeigte sich zuletzt eine zunehmende Schwäche im Chartbild. Nach der starken Rallye lässt die Dynamik spürbar nach. Erste Anzeichen einer Korrekturphase sind erkennbar. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Bayer-Aktie Die Bayer-Aktie konnte zuletzt deutlich zulegen. Vom lokalen Tief, welches sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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