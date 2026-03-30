Die Aktie des australischen Drohnenabwehr-Spezialisten DroneShield ist eine echte Erfolgsstory für Leser von sharedeals.de. Zwar liegt das im letzten Jahr markierte Allzeithoch derzeit noch rund 70% entfernt, doch sind die Aussichten besser denn je. DroneShield gehört derzeit zu den Aktien, die von der steigenden Nachfrage nach sogenannten Counter-UAS-Systemen profitieren. Diese Technologien dienen dazu, unbemannte Fluggeräte zu erkennen, zu verfolgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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