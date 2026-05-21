In den vergangenen zwei Handelswochen fiel die DroneShield-Aktie um satte -23% in die Tiefe. Doch am heutigen Donnerstag kann der australische Drohnenabwehrspezialist seinen Sinkflug mit einem Kursplus von über +7% aufhalten. Gibt es denn gute Nachrichten von DroneShield und ist die Aktie derzeit einen Kauf wert? Eine schlechte Nachricht Es ist ein Paukenschlag, den ich bereits vor Monaten vorhersagte. Die Führungsspitze von DroneShield muss gehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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