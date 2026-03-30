Nachdem der Kurs der Nvidia-Aktie in den vergangenen Wochen spürbar unter Druck geraten ist und zuletzt mehrfach Rücksetzer verzeichnete, zeigt sich eine zunehmende Schwäche im Chartbild. Trotz starker KI-Fantasie reagiert der Markt aktuell verhalten auf positive Impulse. Die Dynamik lässt nach und wichtige Unterstützungen rücken in den Fokus. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zur Nvidia-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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