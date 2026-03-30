Nachdem der Kurs der Tesla-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten ist und rund -28% vom Hoch verloren hat, verschlechtert sich das Chartbild zunehmend. Der Ausbruch nach unten hat wichtige Unterstützungen ins Wanken gebracht, während die Abwärtsdynamik weiter anhält. Die Unsicherheit im Markt wächst spürbar. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse zu Tesla Der Tesla-Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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