Berlin - Im vergangenen Jahr ist in Deutschland eine Rekordmenge an Cannabis beschlagnahmt worden. Wie die FAZ berichtet, stellte allein der Zoll mehr als 50 Tonnen sicher. 2024 hatten Polizei und Zoll gemeinsam rund 24 Tonnen Cannabis beschlagnahmt. Bundesweite Zahlen der Polizei für 2025 liegen noch nicht vor.



Vertreter der Sicherheitsbehörden sehen in den deutlich gestiegenen Zahlen ein Indiz dafür, dass die Teillegalisierung von Cannabis den Schwarzmarkt eher vergrößert als verkleinert hat. Recherchen der FAZ legen nahe, dass das nicht stimmt: Ein Hauptgrund für den Anstieg der Sicherstellungen durch den Zoll sind demnach veränderte Schmuggelrouten.



Wissenschaftliche Studien kommen zu dem Schluss, dass der Konsum von Cannabis durch die Teillegalisierung nicht stark angestiegen ist. Deutlich zugenommen hat aber der Import von Medizinalcannabis, das über Apotheken in Deutschland bezogen werden kann. Jakob Manthey vom Zentrum für Interdisziplinäre Suchtforschung am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf sagte: "Ich gehe davon aus, dass seit der Teillegalisierung die Nachfrage nach illegalem Cannabis insgesamt zurückgegangen ist."





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