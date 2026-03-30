Anzeige / Werbung

Die globalen Rohstoffmärkte stehen vor einem tiefgreifenden Wandel.

Insbesondere Kupfer entwickelt sich zum strategischen Schlüsselmetall der neuen Industrieära. Der massive Ausbau von Stromnetzen, Elektromobilität und KI-Rechenzentren lässt die Nachfrage deutlich steigen, während das Angebot nur langsam nachkommt. Prognosen gehen davon aus, dass sich bis 2040 ein strukturelles Defizit aufbauen könnte, da neue Minen oft Jahrzehnte bis zur Produktion benötigen. Für Explorationsunternehmen mit bedeutenden Neuentdeckungen eröffnet sich damit ein enormes Wertpotenzial, da der Markt zunehmend bereit ist, zukünftige Versorgungslücken frühzeitig einzupreisen.

Tipp Bei SMARTBROKER+ können Sie Aktien auf Gettex schon ab 0 Euro Gebühren handeln! Hier kostenloses Depot eröffnen

Hochgradiger Fund mit "Gamechanger"-Potenzial

Power Metallic positioniert sich in Québec als einer der spannendsten Vertreter in diesem Umfeld. Das Unternehmen entwickelt mit dem Nisk-Lion-Tiger-Projekt ein polymetallisches System, das Kupfer, Nickel sowie Platingruppenmetalle, Gold und Silber vereint.

Im Zentrum steht die Lion-Zone, die zum exorbitanten Hebel in der Unternehmensbewertung führen könnte. Die bisherigen Bohrergebnisse zeigen außergewöhnlich hochgradige Abschnitte, die sich deutlich vom Branchendurchschnitt abheben. Mehrere Bohrlöcher lieferten breite Intervalle mit sehr hohen Kupferäquivalent-Gehalten, teilweise über viele Meter hinweg.

Besonders bemerkenswert ist die Kombination aus hohem Metallgehalt und signifikanter Mächtigkeit. In der Rohstoffbranche gilt genau diese Mischung als Schlüssel für wirtschaftlich attraktive Lagerstätten. Einzelne Abschnitte weisen Gehalte auf, die nicht nur Kupfer, sondern auch relevante Mengen an Palladium, Platin, Gold und Silber enthalten. Das bedeutet, dass jede geförderte Tonne Gestein gleich mehrere wertvolle Metalle enthält, was einen klaren Vorteil gegenüber klassischen Ein-Metall-Projekten bedeutet.

Hinzu kommt, dass die Mineralisierung nahe der Oberfläche beginnt und sich bereits bis in größere Tiefen nachweisen lässt. Gleichzeitig ist das System weiterhin offen entlang der Streichrichtung sowie in die Tiefe. Das deutet darauf hin, dass die bislang identifizierten Zonen nur einen Ausschnitt eines deutlich größeren Systems darstellen könnten.

Aktuell testet der Power Metallic-Kurs einen markanten, horizontalen Unterstützungsbereich. Quelle: LSEG vom 27.03.2026

District-Scale-Potenzial - Mehrere hochgradige Zonen als Wachstumstreiber

Neben der Lion-Zone unterstreicht insbesondere die Entdeckung der Tiger-Zone das enorme Upside. Erste Bohrungen bestätigen ein ähnliches mineralisiertes System in unmittelbarer Nähe. Ein starkes Indiz dafür, dass es sich nicht um einen isolierten Fund, sondern um ein gesamtes mineralisiertes Distrikt-System handelt.

Auch das bestehende Nisk-Vorkommen liefert eine wichtige Basis. Hier liegt bereits eine definierte Ressource vor, die als Fundament für die langfristige Entwicklung dient. Gleichzeitig fungiert sie als Risikopuffer, während die hochgradigen Neuentdeckungen das kurzfristige Upside treiben.

Mit einer massiv ausgeweiteten Landposition und zahlreichen geophysikalischen Zielen erhöht sich die Wahrscheinlichkeit weiterer Entdeckungen deutlich. Genau solche "Multi-Discovery"-Szenarien sind es, die im Rohstoffsektor häufig zu überproportionalen Neubewertungen führen.

Metallurgie - Hochgradig und wirtschaftlich verwertbar

Ein entscheidender Faktor, der Power Metallic von vielen Explorern unterscheidet, ist die bereits bestätigte Verarbeitbarkeit der hochgradigen Mineralisierung. Metallurgische Tests zeigen außergewöhnlich hohe Gewinnungsraten für Kupfer sowie die enthaltenen Edelmetalle. Gleichzeitig konnte ein hochwertiges, sauberes Kupferkonzentrat produziert werden.

Das bedeutet konkret, dass die hohen Gehalte nicht nur theoretisch vorhanden sind, sondern sich auch effizient in verkaufsfähige Produkte umwandeln lassen. Genau dieser Nachweis gelingt vielen Projekten erst deutlich später. Somit wurde ein wesentlicher Risikofaktor frühzeitig eliminiert.

Ergänzt wird dies durch exzellente Standortbedingungen in Québec. Infrastruktur, Energieversorgung und politische Stabilität zählen zu den besten weltweit, was die spätere Entwicklung erheblich erleichtert. Gleichzeitig verfügt das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel, um ein umfangreiches Bohrprogramm ohne kurzfristigen Kapitalbedarf umzusetzen.

Vom Explorer zum strategischen Asset

Die kommenden Monate dürften entscheidend werden. Der Fokus liegt auf der weiteren Ausdehnung der hochgradigen Zonen sowie der ersten Ressourcenschätzung für die Lion-Zone. Dieser Schritt markiert typischerweise den Übergang von einer reinen Entdeckung hin zu einem bewertbaren Asset und damit den Startpunkt für eine mögliche Neubewertung.

Parallel dazu könnten zusätzliche Bohrergebnisse aus Lion, Tiger und weiteren Zielgebieten die These eines großflächigen Distrikts weiter untermauern. Jeder neue Treffer erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein zusammenhängendes Großprojekt entsteht.

Fazit

Power Metallic vereint gleich mehrere Faktoren, die im aktuellen Rohstoffumfeld besonders gefragt sind: hochgradige Funde, ein skalierbares Distriktpotenzial, überzeugende metallurgische Ergebnisse und eine solide Finanzierung. Vor allem die außergewöhnlich hohen Gehalte in der Lion-Zone heben das Projekt deutlich von vielen Wettbewerbern ab und könnten sich als entscheidender Werttreiber erweisen.

Sollte es gelingen, diese hochgradigen Zonen weiter auszubauen und zusätzliche Entdeckungen zu bestätigen, könnte sich das Projekt zu einem strategisch bedeutenden Rohstoff-Asset entwickeln. Zusätzlichen Rückenwind liefert die jüngst aufgenommene Coverage durch die Analysten der GBC AG, die ein Kursziel von 2,85 CAD, (umgerechnet 1,81 EUR), ausrufen und damit ein erhebliches Aufwärtspotenzial sehen. Derzeit notiert die Power Metallic-Aktie bei 1,05 CAD.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.



Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen.



Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.

Impressum:

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite www.kapitalerhoehungen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-mail:

office[at]apaton-finance.de



Geschäftsführer:

Mario Hose



Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover



Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

André Will-Laudien

Carsten Mainitz

Mario Hose (Leitung)

Nico Popp

Stefan Feulner

Fabian Lorenz

Armin Schulz

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite www.kapitalerhoehungen.de . Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.



Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA73929R1055