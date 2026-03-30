Der Pharma-Riese Eli Lilly baut seine KI-gestützte Wirkstoffforschung aus. Wie am Wochenende bereits zuvor die Financial Times (FT) berichtete, schnüren die Amerikaner einen milliardenschweren Deal mit der in Hongkong gelisteten Insilico Medicine. Es handelt sich um eine Erweiterung der bestehenden Zusammenarbeit. Bei der erweiterten Kooperation im Bereich wird der KI-Motor von Insilico eingesetzt, um die Entdeckung und Entwicklung neuartiger Therapeutika in verschiedenen Therapiebereichen zu beschleunigen.Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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