© Foto: Sascha Lotz/dpaEli Lilly investiert Milliarden in künstliche Intelligenz, um die nächste Generation von Medikamenten zu entwickeln. Die Kooperation mit Insilico könnte Forschung radikal beschleunigen - und den Wettbewerb neu ordnen.Der US-Pharmariese Eli Lilly treibt seine KI-Strategie mit einem milliardenschweren Deal voran. Gemeinsam mit dem in Hongkong gelisteten Biotech-Unternehmen Insilico Medicine will der Konzern künftig Medikamente entwickeln, die mithilfe künstlicher Intelligenz entstehen. Das Gesamtvolumen der Vereinbarung kann bis zu 2,75 Milliarden US-Dollar erreichen. Insilico gilt als eines der am weitesten entwickelten KI-Pharmaunternehmen der Branche gilt. Das Unternehmen erhält zunächst …Den vollständigen Artikel lesen
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