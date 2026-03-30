Basel - Die Privatbanken-Gruppe J. Safra Sarasin hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2025 leicht verbessert. Dank einer positiven Marktentwicklung sowie Neugeldzuflüssen steigerte das Institut zudem die verwalteten Vermögen. Der Reingewinn stieg im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent auf 522,3 Millionen Franken, wie die Bankengruppe mit Sitz in Basel am Montag mitteilte. Insgesamt habe das Institut eine «solide finanzielle Performance» erzielt, wird Verwaltungsratspräsident ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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