The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2026
ISIN Name
JE00BLD8Y945 COINSHARES I. LS-000247
CH0180006113 EIB EUR. INV.BK 12/26
DE000DJ9AG60 DZ BANK IS.A2527
USU09513JY62 BMW US CAP 24/26 FLR REGS
USU09513JU41 BMW US CAP 24/26 REGS
DE000DW6C3K7 DZ BANK IS.A2040
DE000LB3PF60 LBBW FZA 23/26
US64952XEX57 NY LIFE GLBL 23/26 REGS
USF85783AL60 SNF GROUP SA 21/27 REGS
CH0467182405 CITIGROUP 19/26 MTN
XS0188935174 AXA S.A 04/UND. FLR MTN
XS1978200472 WESTPAC BKG 19/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.03.2026
ISIN Name
JE00BLD8Y945 COINSHARES I. LS-000247
CH0180006113 EIB EUR. INV.BK 12/26
DE000DJ9AG60 DZ BANK IS.A2527
USU09513JY62 BMW US CAP 24/26 FLR REGS
USU09513JU41 BMW US CAP 24/26 REGS
DE000DW6C3K7 DZ BANK IS.A2040
DE000LB3PF60 LBBW FZA 23/26
US64952XEX57 NY LIFE GLBL 23/26 REGS
USF85783AL60 SNF GROUP SA 21/27 REGS
CH0467182405 CITIGROUP 19/26 MTN
XS0188935174 AXA S.A 04/UND. FLR MTN
XS1978200472 WESTPAC BKG 19/26 MTN
© 2026 Xetra Newsboard