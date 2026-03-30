Das Chartbild von Netflix wirkt in den vergangenen Wochen wieder stabiler. Welche Marke könnte nun als nächster technischer Gradmesser dienen?Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|80,83
|80,88
|09:33
|80,79
|80,88
|09:33
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|09:09
|Netflix kennt keine Gnade und erhöht die Preise - obwohl der HBO-Deal ins Wasser gefallen ist
|08:38
|Sela partners with Whisper for Fury vs Makhmudov production on Netflix
|08:30
|Netflix arbeitet am Comeback - Trendwende möglich
|Das Chartbild von Netflix wirkt in den vergangenen Wochen wieder stabiler. Welche Marke könnte nun als nächster technischer Gradmesser dienen Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|So
|Netflix erhöht US-Preise: Ist bald auch Deutschland dran?
|Netflix hat in den USA nur gut ein Jahr nach der bisher letzten Erhöhung erneut kräftig an der Preisschraube gedreht. Für Deutschland gibt es noch keine diesbezüglichen Infos. Die letzte Erhöhung der...
► Artikel lesen
|So
|Sony macht die PlayStation teurer, Netflix erhöht in den USA die Abo-Preise, bei Mondelez bleibt Schokolade teuer und für Shell sowie andere wird es etwas ungemütlicher
|Experten warnen seit Wochen davor, dass der Irankrieg sich als Preistreiber für Energie, und damit letztlich für so ziemlich alles andere erweisen dürfte. An der Tankstelle ist das Ganze längst angekommen....
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|NETFLIX INC
|80,79
|-0,62 %