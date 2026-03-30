Der deutsche Chemie-Riese BASF steht vor dem Verkauf weiterer Assets. Nachdem bereits bekannt wurde, dass die Ludwigshafener erneut einen Teil ihrer Beteiligung am britischen Öl- und Gasunternehmen Harbour Energy veräußern wollen, wird nun der Verkaufsprozess der Produktionsanlagen am Standort Industriepark Höchst vorbereitet.Mit der ProChem InnoTec GmbH sei eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen bereits am Freitag mit. Der Abschluss der Transaktion mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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