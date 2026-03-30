Der Anbieter von Bankensoftware verfügt über ein belastbares Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil planbarer Einnahmen und hat seine Profitabilität in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. An der Börse spiegelt sich diese Entwicklung bislang jedoch kaum wider. Übergeordnet befindet sich die Aktie seit Jahren in einem Abwärtstrend, der sich zuletzt allerdings abgeschwächt hat und perspektivisch auslaufen könnte.

Etablierter Nischenanbieter mit stabiler Ertragsbasis

Das Unternehmen ist seit vielen Jahren im Markt aktiv und fokussiert sich mit seinen Lösungen insbesondere auf kleinere Institute im deutschsprachigen Raum. Ein Großteil der Umsätze stammt aus wiederkehrenden Quellen, was für eine hohe Visibilität sorgt. Im vergangenen Geschäftsjahr beliefen sich diese Erlöse auf 12,6 Mio. Euro, bei einer EBIT-Marge von knapp 14 Prozent. Die Bilanz zeigt sich robust, mit einer Eigenkapitalquote nahe 60 Prozent und einer komfortablen Liquiditätsausstattung. Auch im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 setzte sich die Entwicklung fort: Im ersten Halbjahr wurde der Umsatz um 10 Prozent gesteigert, während die operative Marge auf 15,4 Prozent zulegte.

Günstige Bewertung

Trotz dieser stabilen Entwicklung konnte die Aktie nicht profitieren. Vielmehr folgt sie in langfristiger Betrachtung einem Abwärtstrend, was sich auch in der Bewertung widerspiegelt: Auf Basis der zuletzt verfügbaren Zahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis im einstelligen Bereich, das Verhältnis von Kurs zu Cashflow sogar nur bei rund 3,5.

Technisch zeichnet sich eine mögliche Wende ab

Charttechnisch ergibt sich aber ein interessantes Bild. Der übergeordnete Abwärtstrend besteht seit mehreren Jahren und ist durch sukzessive niedrigere Hochpunkte geprägt. Gleichzeitig hat sich im Bereich um 1,50 Euro eine stabile Unterstützungszone herausgebildet. Mehrere Tiefpunkte auf diesem Niveau lassen sich als ein Boden interpretieren. In der Summe entsteht daraus eine langfristige Dreiecksformation, die auf eine Richtungsentscheidung hindeutet. Ein nachhaltiger Ausbruch nach oben würde Kurse oberhalb von 3 Euro erfordern.

(aktien-globlal.de, erstellt 30.03.26, 8:48 Uhr, veröffentlicht 30.03.26, 8:58 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).

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