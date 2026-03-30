Plan-les-Ouates - Künstliche Intelligenz entscheidet längst mit darüber, wer in Deutschland einen Immobilienkredit bekommt oder ob eine nächtliche Zahlung als Betrug markiert wird. Sie ist fest im Bankwesen verankert und verspricht effizientere, schnellere Finanzprozesse. Doch diese Entwicklung wirft eine zentrale Frage auf: Geben wir zu viel Kontrolle ab? Während wir uns rasant auf eine algorithmisch gesteuerte Zukunft zubewegen, müssen wir klären, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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