Der DAX bleibt unter Abgabedruck. In der abgelaufenen Woche büßte das größte deutsche Börsenbarometer trotz zwischenzeitlicher Gewinne knapp 70 Punkte ein und schloss -0,31% tiefer mit 22.300 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei Brenntag und BASF, Rheinmetall rutschte ans DAX-Ende. Geht die Talfahrt auch in der neuen Woche weiter? Erst rauf, dann wieder runter Die Woche begann hochvolatil. Zunächst sah es nach einem tiefroten Montagshandel aus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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