Weitere Kapitalmaßnahmen geplant
Die LAIQON AG meldet für das Geschäftsjahr 2025 ein vorläufiges Konzern-EBITDA von rund -2,9 Mio. Euro und verbessert sich damit gegenüber dem Vorjahr (-3,8 Mio. Euro). Das Ergebnis liegt jedoch unter den Markterwartungen und ist durch Sondereffekte und Personalaufwendungen von insgesamt rund 2,5 Mio. Euro belastet. Zur Sicherstellung der Finanzierung (rund 16 Mio. Euro Bedarf in den kommenden 12 Monaten) hat LAIQON ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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