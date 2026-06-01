Mitteilung der LAIQON AG:

LAIQON stärkt gemeinsame Markennutzung, gründet neue luxemburgische SICAV und plant neuen Aktienfonds

- Publikumsfonds mit einheitlichem Markenauftritt LAIQON

- Neue luxemburgische SICAV

- Neue offensive globale Aktienstrategie

Publikumsfonds mit einheitlichem Markenauftritt LAIQON

Der Premium-Wealth-Spezialist LAIQON AG (LQAG, ISIN: DE000A12UP29) setzt die stringente Positionierung seiner Marke fort und führt die im Vertriebsfokus stehenden aktiven Publikumsfondsstrategien sowie einen Hedgefonds künftig unter dem Präfix "LAIQON".

In der untenstehenden Tabelle sind die Fonds aufgeführt, die schrittweise ab dem 1. Juni 2026 auf das Präfix "LAIQON" umgestellt werden und damit das bislang verwendete Präfix "LF" ersetzen. Die Anlagestrategien der Fonds bleiben unverändert.

Zur Namensumstellung der Fonds sagt Manuel Woelki, Head of Marketing & Digital Lead Management bei LAIQON: "Mit der einheitlichen Bezeichnung LAIQON bei unseren Publikumsfonds ...

Den vollständigen Artikel lesen ...