Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Nordex-Aktie brach diese über den markanten Kursbereich von 45 Euro aus. Das frische Kaufsignal hatte das Potenzial, die Aktie in Richtung 50 Euro zu tragen. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten das Unterfangen. Der Rücksetzer kam zur Unzeit. Aus charttechnischer Sicht wurde bereits das erste Porzellan zerstört. Muss über ein mögliches Ende der Kursrallye diskutiert werden?Nordex - War ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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