Zürich - Das KOF Konjunkturbarometer sackt im März ab. Nach Anstieg im Vormonat sinkt es zum ersten Mal in diesem Jahr unter den mittelfristigen Durchschnittswert. Die Aussichten für die Schweizer Konjunktur trüben sich ein. Im März ist das KOF Konjunkturbarometer um 7.7 Punkte auf einen Wert von 96.1 (nach revidierten 103.8 im Vormonat) gefallen. Sowohl die entstehungsseitig als auch die nachfrageseitig ins Konjunkturbarometer einfliessenden Indikatorenbündel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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