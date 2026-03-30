Hamburg (www.anleihencheck.de) - LAIQON: Vorläufiges Konzern-EBITDA - Kapitalmaßnahmen beschlossen - AnleihenewsAnbei eine aktuelle Pressemitteilung der LAIQON AG (ISIN DE000A12UP29/ WKN A12UP2):Der Vorstand der LAIQON AG ("LQAG" oder "Gesellschaft") informiert basierend auf den vorläufigen Zahlen, über das erwartete operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) für das Geschäftsjahr 2025 wie folgt: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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