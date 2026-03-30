Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche tritt bei der Förderung von Photovoltaik-Anlagen massiv auf die Bremse. Zumindest war das der Planungsstand vor der Eskalation am Persischen Golf. Doch auch ohne anhaltende Preisexplosion bei Öl und Gas wäre ein überstürzter Ausstieg aus dem EEG aus vielerlei ökonomischen und technologischen Gründen der falsche Schritt. Mit politischen Ziel- und Zeitvorgaben ist es so eine Sache. Es gibt auf kommunaler, auf Länder- und Bundesebene viele negative Beispiele, wo es nicht geklappt hat. Bei der Photovoltaik dagegen liegt Deutschland, Stand heute, noch auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland