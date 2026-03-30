Die Biotech-Branche ist in einem strukturellen Wandel: Künstliche Intelligenz, Genomik und auslaufende Patente verändern Geschäftsmodelle grundlegend. Statt einzelner Medikamente rücken Plattformtechnologien in den Fokus - mit Folgen für Forschung, Diagnostik und milliardenschwere Übernahmen. von Alexander Roll, Investment Strategist bei Global X ETFs Die Biotech-Industrie bewegt sich von einem produktgetriebenen hin zu einem technologiegetriebenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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