Zürich - Die Erwartungen für die Schweizer Wirtschaft haben sich im März gemäss dem KOF-Konjunkturbarometer deutlich eingetrübt. Der Frühindikator ist klar unter den langjährigen Durchschnittswert gefallen. So sank das Barometer um satte 7,7 Punkte auf 96,1 Zähler, wie das KOF Institut der ETH Zürich am Montag mitteilte. Der langfristige Durchschnittswert von 100 Punkten wurde letztmals nach dem Zollschock im August und September 2025 unterschritten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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