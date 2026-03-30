Rot ist derzeit die vorherrschende Farbe an den Aktienmärkten - nicht aber bei BAYER. Die Aktie notiert heute leicht im Plus. Warum? BAYER hat für seinen Hoffnungsträger Kerendia in der Europäischen Union die Zulassung für eine weitere Indikation bekommen. Die EU-Kommission gab das Mittel mit dem Wirkstoff Finerenon zur Behandlung von Erwachsenen mit Herzinsuffizienz und einer linksventrikulären Auswurfleistung von mindestens 40 % frei. Daumen hoch!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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