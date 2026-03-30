Teheran - Die USA und Israel setzen ihre massiven Angriffe im Iran in der fünften Kriegswoche fort. Es werde «militärische Infrastruktur» in der iranischen Hauptstadt Teheran attackiert, teilte die israelische Armee am mit. Kurz zuvor hatte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social geschrieben: «Grosser Tag im Iran». Das US-Militär habe «viele seit langem verfolgte Ziele» angegriffen und zerstört. Trump erwägt derweil laut dem «Wall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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