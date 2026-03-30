Es ist eine der größten Agri-Photovoltaik-Anlagen, die bisher in Deutschland realisiert wurde. Das Unternehmen will in diesem Jahr weitere 100 Megawatt anschließen. Bis 2030 sollen es je ein Gigawatt Agri-Photovoltaik und Batteriespeicher sein. Feldwerke hat im bayerischen Oberndorf am Lech eine Agri-Photovoltaik-Anlagen mit Nachführsystemen ans Netz angeschlossen. Mit etwa 17 Megawatt auf 28 Hektar sei die Anlage im Landkreis Donau-Ries nun die größte in Süddeutschland, teilte das Münchner Start-up am Freitag mit, als die offizielle Inbetriebnahme erfolgte. Ziel des Unternehmens sei es, den Photovoltaik-Ausbau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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