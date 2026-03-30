Die Deutsche Telekom-Aktie erweist sich in diesen unsicheren und vom Nahost-Krieg geprägten Zeiten als stabiler Anker im Depot. Kann sie der Fels in der Brandung bleiben? Zwei überzeugte Analysten Während der Kursverlauf vieler (deutscher) Aktien dieser Tage negativ geprägt ist von den Ereignissen im Nahen Osten, zeigt sich die Aktie der Deutschen Telekom davon relativ unbeeindruckt. Sie hat zwar ihren Höhenflug seit Mitte Januar nicht mehr fortsetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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