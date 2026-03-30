FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 30.03.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS INTERCONTI HOTELS PRICE TARGET TO 15400 (15600) PENCE - 'OW' - BARCLAYS CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 770 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TRITAX BIG BOX PRICE TARGET TO 165 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 625 (550) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 400 (355) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SOUTH32 TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 280 (260) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PLAYTECH PRICE TARGET TO 443 (395) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BIG YELLOW GROUP TO 'SELL' - PRICE TARGET 860 PENCE - GOLDMAN CUTS DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 2410 (2550) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 885 (915) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 340 (370) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 338 (361) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 190 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS SEGRO PLC PRICE TARGET TO 800 (890) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS WISE PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' - PRICE TARGET 690 PENCE - JEFFERIES CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 5600 (5900) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2500 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS 3I GROUP PRICE TARGET TO 2250 (2700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS KINGFISHER PRICE TARGET TO 360 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS STANDARD LIFE PRICE TARGET TO 800 (815) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES HICL INFRASTRUCTURE PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1410 (1570) PENCE - 'BUY'
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