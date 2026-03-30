Die Anforderungen an moderne Photovoltaiksysteme steigen stetig: Höhere Leistung, einfache Montage und langfristige Zuverlässigkeit sind entscheidend. Die AIKO ABC-Solarmodule mit All Back Contact-Technologie (ABC) erfüllen diese Kriterien. Die All-Back Solarmodule eröffnen neue Möglichkeiten für effiziente und wirtschaftliche Solarprojekte und enorme Preisstabilität im Vergleich zu anderen Herstellern aufgrund silberfreier Kontaktierung. In Kombination mit dem TRI-ROOF+ Indachsystem von TRITEC ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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