Das neue Solarmodul Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro von Longi ist ein TÜV-geprüftes Blendschutzmodul mit AAA-Klassifizierung. Es soll bei Projekten in der Nähe von Flughäfen, Verkehrskorridoren und städtischen Umgebungen zum Einsatz kommen. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Longi hat ein neues Solarmodul mit Blendschutz-Eigenschaften auf den Markt gebracht. Das Hi-MO X10 Guardian Anti-Glare Pro ist für Solar-Projekte konzipiert, bei denen man reflektiertes Licht von Photovoltaik-Modulen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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