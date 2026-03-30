© Foto: picture alliance/dpa | Matthias BalkDie Papiere des Halbleiterspezialisten SUSS MicroTec sind mit starken Verlusten in die Woche gestartet. Denn trotz eigentlich guter Zahlen hat der Ausblick die Anleger verschreckt.Mit Erlösen von 118,8 Millionen Euro übertraf das Unternehmen die Erwartungen deutlich. Auch der Auftragseingang von 117,5 Millionen Euro lag klar über den Konsensschätzungen und signalisiert eine robuste Nachfrage. Der Auftragsbestand kletterte auf 266,8 Millionen Euro - ein solides Fundament für die kommenden Quartale. Doch auf der Ergebnisseite zeigen sich Schwächen. Die Bruttomarge blieb mit 35,1 Prozent leicht hinter den Erwartungen zurück. Besonders kritisch sehen Analysten den Ausblick für 2026: Zwar stellt …Den vollständigen Artikel lesen
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