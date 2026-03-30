SUSS MicroTec SE liefert ab - zumindest auf den ersten Blick. Mit einem neuen Umsatzrekord zeigt der Halbleiterausrüster eindrucksvoll, wie stark er vom Boom rund um KI-Chips profitiert. Doch hinter den starken Zahlen steckt eine Story mit zwei Seiten: Während 2025 glänzt, könnte 2026 zum echten Belastungstest werden. Rekordumsatz dank KI-Boom - Wachstum beschleunigt sich deutlich SUSS MicroTec hat 2025 erstmals die Marke von 500 Mio. Euro Umsatz überschritten und damit einen neuen Höchstwert erreicht. Mit 503,2 Mio. Euro liegt das Unternehmen klar über dem Vorjahr und bestätigt den starken Wachstumstrend. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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