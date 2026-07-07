Die heimischen Ausrüster und Zulieferer der Halbleiterbranche wie Aixtron, SUSS Microtec, Siltronic, Jenoptik oder PVA Tepla zählen am heutigen Dienstag zu den größten Verlierern. Eigentlich solide Zahlen von Samsung hatten zu deutlichen Gewinnmitnahmen an den asiatischen Börsen geführt und damit die wachsende Skepsis der Anleger angesichts des KI-Booms befeuert. Eine gesunde Korrektur oder der Beginn einer Trendwende?Der KI-Hype sorgte im Technologiesektor zuletzt für starkes Wachstum und deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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