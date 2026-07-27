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WKN: 823212 | ISIN: DE0008232125 | Ticker-Symbol: LHA
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27.07.26 | 09:03
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Luftfahrt/Rüstung
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
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AIXTRON SE40,250+0,05 %
DEUTSCHE LUFTHANSA AG9,114+4,06 %
HOCHTIEF AG448,20+0,18 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG64,74+0,51 %
SUSS MICROTEC SE79,25+0,13 %
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