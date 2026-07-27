Eine Angriffspause der USA im Krieg mit dem Iran dürfte am Montag den DAX weiter in Richtung seines Rekordhochs treiben. Der X-DAX signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 1,1 Prozent auf 25.377 Punkte. Damit würde der DAX an seinen freundlichen Wochenschluss vom Freitag anknüpfen. Der Rekord für den DAX steht bei 25.900 Punkten und datiert von Anfang des Monats.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.(Mit Material von dpa-AFX)Den vollständigen Artikel lesen ...
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