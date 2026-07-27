Der DAX hat sich in der vergangenen Woche wieder stabilisiert. Das größte deutsche Börsenbarometer legte unter dem Strich fast 270 Punkte zu und schloss +1,08% höher mit 25.099 Punkten. Die höchsten Gewinne verzeichneten die Papiere von Daimler Truck und Airbus, Scout24 war schwächster DAX-Wert. Geht es in der neuen Woche weiter nach oben? Die Bullen dominieren über weite Strecken Nach einem verhaltenen Wochenstart mit nur leichten Kursgewinnen zog ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de