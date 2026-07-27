Die Hoffnung auf Entspannung im Iran-Konflikt sorgt zum Wochenauftakt für Rückenwind an den Aktienmärkten. Der DAX dürfte damit seine Gewinne vom Freitag ausbauen. Der Broker IG sah den Leitindex rund zwei Stunden vor Handelsbeginn auf Xetra ein Prozent höher bei 25.325 Punkten. Das wäre der höchste Stand seit rund drei Wochen.Für zusätzliche Unterstützung sorgen deutlich nachgebende Energiepreise. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent fiel zeitweise um bis zu sieben Prozent und rutschte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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