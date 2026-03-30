Secunet hat heute den testierten Geschäftsbericht 2025 vorgelegt und die bereits im Januar veröffentlichten vorläufigen Zahlen bestätigt. Umsatz und Ergebnis legten deutlich zu, getragen von einer starken Nachfrage im öffentlichen Sektor. Für das laufende Jahr 2026 stellt der Vorstand weiteres Wachstum in Aussicht. Die Aktie fällt zurück. Anleger mit Weitblick sollten genauer hinschauen. Daten sind zu einem strategischen Gut geworden - ihr Schutz ist entscheidend für Wettbewerbsfähigkeit, staatliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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