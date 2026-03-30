Mutares rückt wieder in den Fokus der Börse - und das aus gutem Grund. In einem Umfeld, das von geopolitischen Spannungen, massiven Investitionsprogrammen und technologischen Umbrüchen geprägt ist, spielt der Beteiligungsspezialist seine Stärken voll aus. Für Anleger entsteht dabei eine hochspannende Gemengelage aus Wachstum, Exit-Potenzial und attraktiven Ausschüttungen. Megatrends als Wachstumsturbo: Energy, Defense und Infrastruktur im Fokus Die aktuellen Entwicklungen könnten Mutares kaum stärker in die Karten spielen. Steigende Verteidigungsbudgets, milliardenschwere Infrastrukturprogramme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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