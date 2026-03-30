Neben Netzanschlüssen können auch geeignete Flächen für den Bau großer Batteriespeicher an geeigneten Standorten knapp sein. Die Stadt Laichingen hat sich daher mit privaten Flächeneigentümern zusammengeschlossen, um ein solches Projekt zu ermöglichen, aber auch um von den Pachterlösen zu profitieren. Die Stadt Laichingen in Baden-Württemberg hat ein Flächenpooling durchgeführt, um den Bau eines großen Batteriespeichers in der Kommune zu ermöglichen. Neben Netzanschlussanfragen an die Netzbetreiber werden auch Kommunen mit Bauanfragen in der Nähe von Umspannwerken überhäuft, wie es dazu hieß. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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