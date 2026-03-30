Genf - Die Genfer Bankengruppe Syz & Co hat den Gewinn im Geschäftsjahr 2025 leicht gesteigert. Mit den verwalteten Vermögen ging es ebenfalls aufwärts. Unter dem Strich verbuchte das Finanzunternehmen im Familienbesitz im vergangenen Jahr auf Gruppenebene einen Reingewinn von 7,7 nach 7,6 Millionen Franken im Vorjahr, wie Syz am Montag mitteilte. Die gesamten verwalteten Vermögen (AuM) nahmen derweil um 8 Prozent auf 27,9 Milliarden Franken zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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