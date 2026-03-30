Die endgültigen Ergebnisse von secunet für das Geschäftsjahr 2025 bestätigen die vorläufigen Zahlen aus dem Januar, mit einem Umsatz von 458,8 Mio. EUR (+13 % im Vergleich zum Vorjahr) und einem EBIT von 51,6 Mio. EUR (+22 % im Vergleich zum Vorjahr). Beide Segmente verzeichneten ein starkes Wachstum, der Auftragseingang erreichte mit 531,9 Mio. EUR einen Rekord, und der Auftragsbestand von 278,9 Mio. EUR bietet eine solide Visibilität für das Geschäftsjahr 2026. Die Prognose bleibt ggü Januar unverändert. Die Dividendenpolitik wird auf eine flexible Ausschüttung von 30-50 % des konsolidierten Nettoergebnisses umgestellt, um Kapital für M&A und Investments zu sichern. Die Schwäche des Aktienkurses interpretieren wir als sektorales Störfeuer, weniger als fundamentale Schwäche. Auf Basis von 87 Mio. EUR an liquiden Mitteln, einer soliden Bilanz und unserem fairen Wert von 205,00 EUR, der ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert, stufen wir die Aktie auf BUY hoch. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/secunet-security-networks-ag
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