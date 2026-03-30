Perowskit-Solarzellen können Temperaturschwankungen nicht gut vertragen. Forscher:innen der Technischen Universität München konnten nun einen molekularen Stabilisator finden, der dieses Problem beheben könnte. Bisherige Perowskit-Solarzellen reagieren sensibel auf Temperaturschwankungen, was ihren Weg auf die Dächer bisher ausbremst. Forschende der Technischen Universität München (TUM) und des Exzellenzclusters E-Conversion haben nun mikroskopischen Mechanismen aufgedeckt, durch die schwankende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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